Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PUERTO DE BARCELONA III

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2009 : 50.000.000 €
9/12/2009 : 100.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert Ausbau des Hafens von Barcelona

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2009
20080707
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Puerto de Barcelona III

Autoridad Portuaria de Barcelona

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
Approximately EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the expansion of the container facilities and improvement of rail and road connections in the port of Barcelona to accommodate future traffic growth.

The project is needed to cope with a rapidly increasing traffic serving the Port of Barcelona’s powerful hinterland, covering not only Catalonia but the vast Euro-mediterranean region for which the port has become a main logistic gate.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of EU EIA Directive, requiring a full EIA. The Project has been the subject of two EIAs, which included environmental impact studies and public consultation. The corresponding environmental authorizations were issued by the Ministerio de Medio Ambiente and published in the Spanish Official Journal on 02/09/98 and 10/07/00. EIA and biodiversity assessment requirements as well as status of environmental mitigation and monitoring for the project will be checked during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert Ausbau des Hafens von Barcelona

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert Ausbau des Hafens von Barcelona
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen