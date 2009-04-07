Urenco Uranium Enrichment Facility II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Expansion of the uranium enrichment capacity in Urenco's facility in Almelo, the Netherlands, to provide energy-efficient enrichment services for increasing demand. Construction of a new Tails Management Facility in Urenco's plant at Capenhurst, United Kingdom, to facilitate the long-term storage of depleted uranium ("Tails") resulting from the enrichment process. Upgrading and developing the infrastructure on both sites.
The Project will contribute to covering world and EU demand of enrichment services. Furthermore, it is an important objective of the EU to have sufficient enrichment capacity for security of supply reasons, as reflected in the Euratom policy.
The Project is expected to comply with Community policy and legislation in the field of the environment, to be confirmed during the appraisal.
The centrifuge technology, required to supply the enrichment capacity expansion of the project in Almelo, will be supplied by enrichment technology company ETC (a joint venture company in which Urenco owns a 50% interest).
The other procurement processes will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.