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ICO LOAN FOR SMES I

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/03/2009 : 500.000.000 €
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Spanien: 500 Mio EUR an ICO für KMU-Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/03/2009
20080694
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICO Loan for SMEs I

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
To be decided.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a credit line to finance small-sized investments carried out by SMEs.

The credit line will be used to finance projects of limited scale promoted by SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects to be financed under this credit line for SMEs will be required to comply with relevant national and EU policy and legislation.

The Bank will require that sub-projects financed under the credit line for SMEs comply with the relevant EU Directives on procurement (where applicable).

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Spanien: 500 Mio EUR an ICO für KMU-Vorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen