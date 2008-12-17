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TERNA RETI ELETTRICHE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2009 : 500.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 500 Mio EUR an die CDP für Terna

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2009
20080688
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Terna Reti Elettriche II

TERNA S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million.
Estimated at EUR 618 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of 3 project schemes aimed at reinforcing and extending the Italian national electricity transmission network. It includes the TEN-E project for doubling the connection between mainland Italy and Sicily and two more projects located in the centre and in the north of the country respectively.

The main purpose of the project is to improve the reliability of supply, to support the efficient operation of traditional and renewable generation resources, and to reduce transmission congestion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics the project schemes do fall under Annex I or Annex II of the EIA directive. The impacts that can be typically expected for such project schemes relate to visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates and seabed fauna and flora. The specific requirements of the Italian environmental legislation and the promoter’s application thereof will be investigated during appraisal. This includes addressing potential negative impacts on sites of nature conservation.

The promoter is subject to the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06) that came into force in 2006 transposing the EU Directives on public procurement. The promoter’s approach for procurement of goods and services will be investigated during appraisal.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 500 Mio EUR an die CDP für Terna

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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