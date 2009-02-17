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DEXIA RENEWABLE ENERGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/05/2009 : 75.000.000 €
30/12/2009 : 75.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen an Dexia für erneuerbare Energieträger - Erstes EIB-Darlehen für erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz in Belgien und Luxemburg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/05/2009
20080682
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEXIA Renewable Energy

DEXIA Banque Belgique

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support projects that contribute to climate change mitigation, in particular projects promoting the use of renewable energy resources and energy efficiency.

The proposed operation would support a series of investments in renewable energy and energy efficiency that would contribute to the development of clean energy and the avoidance or reduction of greenhouse gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. However, some of the schemes might well be categorised as Annex I or II-type projects under the EIA Directive, which would require a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority for the need to carry out an EIA. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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EIB-Darlehen an Dexia für erneuerbare Energieträger - Erstes EIB-Darlehen für erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz in Belgien und Luxemburg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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