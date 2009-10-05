DONG Energy Polish Windfarms

Übersicht
The project will consist of two wind farms with a total capacity of 80 MW to be implemented and operated by the promoter.
Both wind farms will supply electricity to the national transmission grid and thereby contribute to achieve the country’s target of electricity production from renewable energy sources.
The wind farms fall by virtue of their technical characteristics under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC (as amended). In both cases an EIA was deemed to be required by the competent authorities. Comprehensive environmental studies including the assessment of impacts on sites of nature conservation and sensitive habitats were conducted including public consultation. Identified impacts on potential losses of biodiversity, notably impacts on bird migration and bird breeding zones, will be adequately mitigated. Permits have been granted and appropriate mitigation measures including monitoring required.
The promoter is a public undertaking in the sense of the Utilities Directive 2004/17/EU and would thus have to apply public procurement procedures. According to the promoter the projects were fully developed by a private entity and supply/works contracts were awarded prior to the project acquisition by the promoter. Thus, publication of contract notices in EUOJ was not required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.