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SICHUAN FORESTS & RESERVOIRS RECONSTR.

Unterzeichnung(en)

Betrag
118.571.217 €
Länder
Sektor(en)
China : 118.571.217 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 118.571.217 €
Unterzeichnungsdatum
14/04/2009 : 118.571.217 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
China: EIB-Darlehen für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Sichuan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/04/2009
20080647
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sichuan Forests & Reservoirs Reconstruction

People’s Republic of China

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 121 million (USD 160 million).
The project cost is estimated at EUR 254 million (USD 337 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reforestation schemes and repairs of irrigation reservoirs in the earthquake damaged areas of the Sichuan province.

The project concerns the reconstruction activities required as a consequence of the Wenchuan’s 2008 earthquake in the sector of forestry/biodiversity (around 120,000 ha of forest concerned) as well as the rehabilitation of affected irrigation and drinking water reservoirs (528 reservoirs included in the project) in the Sichuan Province of China.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is part of the overall reconstruction program of the post-earthquake damaged areas in Sichuan Province. The afforestation component has an environmental focus: the restoration of existing forestry ecosystems destroyed by the land sliding. The reservoir component intends to restore and update the security conditions of existing water storage facilities. The project has a positive social development impact by providing employment opportunities to the population in the earthquake affected region. An EIA is not required in principle.

Procurement will be undertaken in accordance with the Bank’s procurement guidelines.

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Zugehörige Pressemitteilungen
China: EIB-Darlehen für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Sichuan

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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