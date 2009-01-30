SICHUAN FORESTS & RESERVOIRS RECONSTR.

Unterzeichnung(en)
Übersicht
People’s Republic of China
Reforestation schemes and repairs of irrigation reservoirs in the earthquake damaged areas of the Sichuan province.
The project concerns the reconstruction activities required as a consequence of the Wenchuan’s 2008 earthquake in the sector of forestry/biodiversity (around 120,000 ha of forest concerned) as well as the rehabilitation of affected irrigation and drinking water reservoirs (528 reservoirs included in the project) in the Sichuan Province of China.
The project is part of the overall reconstruction program of the post-earthquake damaged areas in Sichuan Province. The afforestation component has an environmental focus: the restoration of existing forestry ecosystems destroyed by the land sliding. The reservoir component intends to restore and update the security conditions of existing water storage facilities. The project has a positive social development impact by providing employment opportunities to the population in the earthquake affected region. An EIA is not required in principle.
Procurement will be undertaken in accordance with the Bank’s procurement guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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