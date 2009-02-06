Photovoltaic Power Plant Brandenburg

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Private Investors
The project concerns the installation and operation of a 52 – 54 MWp Solar Photovoltaic Plant in the Brandenburg area, eastern Germany. The project area is in a protected area that is also a former military practice area contaminated with explosives and chemicals that require remediation. The project will pay a rental fee that will be used for part-financing the decontamination of the project site. Electricity will be fed into the grid. The PV plants will benefit from a guaranteed feed-in tariff.
The development of renewable energy capacity supports national and European targets for renewable energy and contributes to security of energy supply and to environmental objectives, particularly to fighting climate change. Electricity generation from photovoltaic sources will displace fossil fuel-fired generation and the associated emissions of CO2, NOX and SO2.
The project falls under Annexe II of the EIA Directive and is subject to an EIA based on a case-by-case decision by the competent authority. The project is situated in a SPA-Bird Habitat Protected Area. The site is also a contamination hot spot within a former military practice area requiring site remediation. In this case, an EIA and a specific biodiversity assessment study have been conducted and a permit has been granted. Further details, including compensation and mitigation measures required to ensure coherence with the Natura 2000 network, will be verified during appraisal.
Neither the promoter nor the project company are subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its Statute, the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.