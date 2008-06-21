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OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
58.585.821,25 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 58.585.821,25 €
Verkehr : 7.001.005,64 €
Stadtentwicklung : 51.584.815,61 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2012 : 2.383.897,22 €
3/07/2009 : 4.617.108,42 €
23/11/2012 : 17.565.033,52 €
3/07/2009 : 34.019.782,09 €
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27/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - NTS of the EIS
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27/02/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - Full EIA
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Tschechische Republik: EIB unterstützt weiter die städtische Infrastruktur in Olmütz
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 März 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/07/2009
20080621
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Olomouc Urban Infrastructure
Statutarni Mesto Olomouc (Olomouc City)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to CZK 1 500 million.
CZK 4 000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A multi-sector framework facility for financing investment schemes that the Olomouc City will undertake in the framework of the 2007-13 EU programming period. The project will include schemes, mostly of small and medium size, in the fields of transport, environmental protection, health and education, urban renewal, cultural heritage, and facilities for the provision of community services.

The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-requisite for the City's continuing development, and contributes to increasing its attractiveness to investors and tourism, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As a Member State, the Czech Republic has the obligation of following EU relevant rules regarding the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of these Directives; all the relevant project’s key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

EU Directives on procurement (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into the national Czech legislation. Tenders will be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Application of EU procedures by the Czech authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal and monitoring.

Weitere Unterlagen
27/02/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - NTS of the EIS
27/02/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - Full EIA
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - NTS of the EIS
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2016
Sprache
Kroate
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64959942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080621
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - Full EIA
Datum der Veröffentlichung
27 Feb 2016
Sprache
Kroate
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64962875
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080621
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
Olomouc Urban Infrastructure
Datenblätter
OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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