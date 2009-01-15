Dos Mares Hydroelectric Plant

Übersicht
BONTEX SA
The project consists of the construction and operation of a cascade of three run-of-river power plants with a total installed capacity of 115 MW, located in the province of Chiriqui in Panamá.
Contribution (i) to support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment and (ii) to the economic development of Panamá through improved electricity supply from a renewable source.
The project, if located within the EU, would fall under Annex 2 of the EIA directive. As required by the national law the promoters have conducted an EIA, including public consultation, for each of the three power plants according to which the project does not generate any major negative social or environmental impact; nevertheless mitigation measures have been put in place including the plantation of 20 ha of mixed forest. During appraisal the need for a cumulative environmental assessment shall be verified.
The procurement of the project is not required to follow public procurement procedures since, under the Bank’s Guide to Procurement, the concession has been obtained through a sufficiently open and objective procedure, which is not considered to have provided any special or exclusive right in obtaining the water concession.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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