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DOS MARES HYDROELECTRIC PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.939.149 €
Länder
Sektor(en)
Panama : 140.939.149 €
Energie : 140.939.149 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2009 : 140.939.149 €
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Lorena - ES
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Gualaca - part 1 of 3 - ES
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Gualaca - part 3 of 3 - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Panama: 211 Mio USD für saubere Stromerzeugung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2009
20080581
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Dos Mares Hydroelectric Plant
ALTERNEGY SA
BONTEX SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million.
EUR 340 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation of a cascade of three run-of-river power plants with a total installed capacity of 115 MW, located in the province of Chiriqui in Panamá.

Contribution (i) to support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment and (ii) to the economic development of Panamá through improved electricity supply from a renewable source.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, if located within the EU, would fall under Annex 2 of the EIA directive. As required by the national law the promoters have conducted an EIA, including public consultation, for each of the three power plants according to which the project does not generate any major negative social or environmental impact; nevertheless mitigation measures have been put in place including the plantation of 20 ha of mixed forest. During appraisal the need for a cumulative environmental assessment shall be verified.

The procurement of the project is not required to follow public procurement procedures since, under the Bank’s Guide to Procurement, the concession has been obtained through a sufficiently open and objective procedure, which is not considered to have provided any special or exclusive right in obtaining the water concession.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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