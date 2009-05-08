Gdansk Municipal Infrastructure II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
City of Gdansk
The project concerns the financing of 9 medium size schemes in the city of Gdansk. The proposed investments cover the fields of public transport, rehabilitation and extension of the local road network and other sustainable mobility actions, plus the realisation of the European Solidarity Centre, a public building for cultural initiatives.
The selected investments will target the improvement of private and public transport, road safety, stimulation for bicycle usage and cultural services, thus contributing to stimulating the economy and sustainable development.
Poland, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). Most of the schemes should fall outside the scope of the EU EIA Directive or under its Annex II, according to which the need to carry out an EIA is decided on a case by case analysis. Details on each scheme will be checked at appraisal stage, when the relevant specific information is available and can be analysed.
The promoter is a public entity and is therefore subject to EU Public Procurement rules. EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into national Polish legislation. Tenders will be/have been organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Each sub-project will nevertheless be reviewed at disbursement stage when formally submitted to the Bank for approval under the standard allocation procedure. Procurement procedures are therefore satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.