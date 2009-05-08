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GDANSK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
147.780.707,37 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 147.780.707,37 €
Stadtentwicklung : 33.989.562,69 €
Verkehr : 113.791.144,68 €
Unterzeichnungsdatum
25/10/2011 : 7.832.009,08 €
12/08/2011 : 11.475.328,04 €
5/05/2010 : 14.682.225,57 €
25/10/2011 : 26.220.204,32 €
12/08/2011 : 38.417.402,58 €
5/05/2010 : 49.153.537,78 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Nowa Lodzka - PL
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - GPKM IIIa - PL
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - sub-project “Redevelopment of Jabloniowa Street” - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Nowa Lodzka - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - GPKM IIIa - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/05/2010
20080564
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Gdansk Municipal Infrastructure II

City of Gdansk

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to PLN 532 million. (EUR 113.48 million.)
Up to PLN 1 064 million. (EUR 226.96 million.)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of 9 medium size schemes in the city of Gdansk. The proposed investments cover the fields of public transport, rehabilitation and extension of the local road network and other sustainable mobility actions, plus the realisation of the European Solidarity Centre, a public building for cultural initiatives.

The selected investments will target the improvement of private and public transport, road safety, stimulation for bicycle usage and cultural services, thus contributing to stimulating the economy and sustainable development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Poland, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). Most of the schemes should fall outside the scope of the EU EIA Directive or under its Annex II, according to which the need to carry out an EIA is decided on a case by case analysis. Details on each scheme will be checked at appraisal stage, when the relevant specific information is available and can be analysed.

The promoter is a public entity and is therefore subject to EU Public Procurement rules. EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into national Polish legislation. Tenders will be/have been organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Each sub-project will nevertheless be reviewed at disbursement stage when formally submitted to the Bank for approval under the standard allocation procedure. Procurement procedures are therefore satisfactory to the Bank.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Nowa Lodzka - PL
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - GPKM IIIa - PL
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - sub-project “Redevelopment of Jabloniowa Street” - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Nowa Lodzka - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - GPKM IIIa - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen