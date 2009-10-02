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WATER AND SANITATION RS

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
69.009.123 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 69.009.123 €
Wasser, Abwasser : 69.009.123 €
Unterzeichnungsdatum
21/04/2021 : 595.000 €
27/08/2014 : 2.468.750 €
15/06/2023 : 2.940.000 €
14/05/2013 : 3.130.373 €
20/11/2012 : 9.875.000 €
22/09/2010 : 50.000.000 €
(*) Einschließlich 2.940.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch PUBLIC ENTITY(IES) ,a 595.000 € Investment Grants vergeben durch PUBLIC ENTITY(IES)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt den Wasser- und Abwassersektor der Republik Srpska mit 50 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/09/2010
20080556
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Water and Sanitation Republika Srpska
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Republika Srpska
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
At least EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and rehabilitation of water supply and sanitation infrastructure in municipalities throughout the Republika Srpska of Bosnia and Herzegovina.

The project purpose is the protection of public health and the environment from water pollution, while maintaining a balanced development of water supply and sanitation as well as safeguarding the financial and operational viability of the water companies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is strongly environmentally driven, with a strong public health impact. The investments will contribute to meeting Bosnia and Herzegovina’s needs in relation to future compliance with the EU Urban Waste Water Treatment directive and Drinking Water Directive. Several of the investments rank highly in terms of overall impact on public water supplies and bathing waters.

The promoter will have to ensure satisfactory application of the Bank’s Guide to Procurement and relevant EU rules, which will require international tendering, including publication in the OJEC, for large contracts.

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Bosnien und Herzegowina: EIB unterstützt den Wasser- und Abwassersektor der Republik Srpska mit 50 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen