VOITH GRUENE PAPIERTECHNOLOGIE F&E

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The promoter is a world-leading supplier of process industry machinery and systems, products and aftermarket services to the paper, energy, transportation and other industries.
The project concerns investments in research, development and innovation related to the pulp and paper production technology, as well as associated automation. It centres on a concept with the aim to study and optimise the sustainable use of materials and improve efficiency and energy requirements of the process.
The project’s objective is to support development of the so-called Integrated Recycled Paper Mill Concept focused on i) sustainable use of wood, fresh water and other materials, ii) energy efficiency improvement, and iii) energy generation from residuals and organic water contaminants.
The project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities (laboratories, pilot plants, etc.). An EIA is therefore not required by Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Compliance of RDI activities with relevant EU environmental legislation will also be verified during appraisal. The project output will lead to environmental improvement in paper processing facilities.
Procurement is in line with EIB guidelines for private sector projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.