Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NOKIA SIEMENS NETWORKS SINGLE RAN RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 70.000.000 €
Finnland : 180.000.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2009 : 70.000.000 €
26/06/2009 : 180.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finland: EIB vergibt 250 Mio EUR für FuE-Vorhaben in verschiedenen EU-Ländern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 März 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2009
20080525
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nokia Siemens Networks Single RAN RDI
Nokia Siemens Networks B.V.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 million.
Approximately EUR 680 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns part financing of Nokia Siement Networks Group’s research and development expenses in the 2009-2011 period.

The project aims at developing the hardware and software platform for the development of Radio Access Network (RAN) technology for mobile communication systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 97/11/EC, as amended by 2003/35/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. As the proposed investments will mainly take place inside buildings already being used for similar activities, and concern mainly software and hardware research activities, no particular negative impact on the environment is expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finland: EIB vergibt 250 Mio EUR für FuE-Vorhaben in verschiedenen EU-Ländern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Finland: EIB vergibt 250 Mio EUR für FuE-Vorhaben in verschiedenen EU-Ländern
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen