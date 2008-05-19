Biofuel Plant Poland

Übersicht
The project comprises the construction and operation of a bioethanol plant based on locally grown and imported maize.
The plant will include mainstream processes for milling, liquefaction, fermentation, distillation and dehydration. The energy demand of the bioethanol production process and DDGS (distiller’s grain solubles) drying will be met by the combustion of natural gas in a 39.5 MW boiler and a dryer. In a second phase, not included in the project, the installation of a biomass-fired boiler is foreseen.
Alcohol production is included in the EIA Directive (integrated installations for the production of organic chemicals). An EIA has been requested by the competent Authority (Provincial Governor) and was performed in 2004. Distillation residues and process condensate will be recycled. Plant washing water will be pre-treated and discharged to the municipal sewer system. Run- off water will be pre-treated before discharging.
Private promoter who is not subject to Procurement Directives. The procurement will follow the procedures applied in the industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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