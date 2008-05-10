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SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
345.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 345.000.000 €
Verkehr : 345.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/04/2010 : 45.000.000 €
28/04/2010 : 300.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Januar 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/04/2010
20080510
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Subconcessão do Pinhal Interior

Estradas de Portugal, S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 345 million.
Currently estimated at EUR 690 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of 47km of new 2x2 motorway, widening of 13km of 2x1 roads to 2x2 motorway standard, construction of 16km of new 2x1 roads and upgrading of 171km of 2x1 works, in the centre of Portugal.

To promote regional development. To reduce travel times and vehicles operating cost, and enhance safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted currently by the grantor for all road sections to confirm that it complies with applicable EU Directives, domestic legislation, and any relevant international conventions to which Portugal is a party. Appraisal will also cover the proposed arrangements, as prescribed in the concession agreement or otherwise, for any further assessment, design, implementation, operation and monitoring activities that seek to avoid or mitigate negative environmental or social impacts.

The Bank will review the procurement process during appraisal to confirm that it complies with the applicable EU Directive.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen