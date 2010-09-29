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STOCKHOLM CITY BANAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
590.840.102 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 590.840.102 €
Verkehr : 590.840.102 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2010 : 130.840.102 €
9/12/2010 : 460.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Railway Bridge Arsta - Alvsjo - SV
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Citybanan - SV
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB-Darlehen über 600 Mio EUR für Eisenbahntunnelprojekt in Stockholm

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2010
20080499
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Stockholm City banan

Trafikverket

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 0.6 billion.
EUR 2.2 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The construction of a double-track railway tunnel with 2 new stations beneath central Stockholm.

The tunnel will significantly improve the traffic throughput to and from south of Stockholm.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given that an urban railway project falls under Annex II of the directive 85/337/EC, a competent authority decides on the requirement of an EIA and confirms that the project complies with the requirements of the EU nature conservation policy, according to the EU Birds directive (97/409/EEC) and the Habitat directives (92/43/EEC) and Nature 2000.

The project is subject to EU public procurement directives (2004/17/EC and 2004/18/EC).

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Railway Bridge Arsta - Alvsjo - SV
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB-Darlehen über 600 Mio EUR für Eisenbahntunnelprojekt in Stockholm

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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