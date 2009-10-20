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AERNNOVA RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 38.000.000 €
Industrie : 38.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2011 : 18.000.000 €
17/12/2010 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB und La Caixa unterstützen FuE-Projekte von Aernnova

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2010
20080482
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Aernnova RDI
Aernnova Aerospace SAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 125 million.
Estimated to be around EUR 234 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of an RDI programme of components for a new generation of aircraft, the development of automated manufacturing system and construction of an assembly plant.

The project will contribute to increasing the promoter’s knowledge and know-how in the design, development and innovative manufacturing of lighter aircraft structures (composite), bringing about benefits through improved transportation efficiency, including environmental benefits through lower fuel consumption, mitigating the emission of CO2 and other harmful emissions. The promoter has aligned its technological programme with the ACARE (Advisory Council for Aeronautical Research in Europe) 2020 environment objectives. The technology programme is in line with EU policy on reducing pollutant emissions and will contribute to improving the competitiveness of the European aerospace industry.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The research and development activities are expected to be carried out at the promoter’s existing facilities, already authorised and for which an EIA is not required. The construction of a facility for the manufacture and assembly of aircraft and its components falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision made by the competent authorities for requesting (or not) an EIA on the basis of the criteria set in Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during project appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB und La Caixa unterstützen FuE-Projekte von Aernnova

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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