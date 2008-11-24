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REGION POITOU-CHARENTES PHOTOVOLTAIQUE

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2009 : 200.000.000 €
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Eine Premiere in Europa: Ségolène Royal, Präsidentin der Region Poitou-Charentes, bringt gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank und Crédit Agricole die Umsetzung des regionalen Plans für die Nutzung von Sonnenenergie („Plan Energie Solaire“) für den Zeitraum 2009-2012 auf den Weg. Dieser Plan für die Region Poitou-Charentes sieht Investitionen von 400 Mio EUR vor.

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 November 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2009
20080475
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Région Poitou-Charentes Photovoltaïque
Région Poitou-Charentes
Contact : Mme Anne WACHOWIAK BEHAR
a.wachoviak-behar@cr-poitou-charentes.fr
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 420 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing -through a Financial Intermediary selected by the Promoter- of numerous photovoltaic schemes in the region Poitou-Charentes, France.

The project is designed to complete regional financing program for the installation of photovoltaic pannels on public, industrial and commercial buildings and agriculture field.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting schemes that help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited environmental impacts. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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