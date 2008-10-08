Africinvest Fund II LLC

Unterzeichnung(en)
Übersicht
African Capital Partners, L.L.C., an affiliate of Tuninvest Finance Group S.A.
AfricInvest II LLC is a target EUR 120 million private equity fund managed by AfricInvest Capital Partners (“ACP”), an affiliate of Tuninvest Finance Group (“Tuninvest”), focusing on growth and expansion small and medium-sized enterprises (SME) in primarily Sub-Saharan West and East Africa.
The fund intends to focus on enterprises that are well-established and have developed brands, products, distribution channels and good customer bases in their local markets. The targeted companies will ideally have a clear potential to scale up regionally, combined with operational improvement prospects. The Fund will focus on growth investments to companies with annual revenues between EUR 5 and EUR 50 million. Fund investments are expected to range from EUR 2 to EUR 10 million.
Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of invested companies.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.