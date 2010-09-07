TRAMWAY DU HAVRE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Communauté de l’Agglomération Havraise
The project concerns the construction of a first tramway line in Le Havre, which will have 23 stations and a total length of 13.5 km. The Y-shaped route of this line will link the city centre to the Mont-Gaillard and Caucriauville districts, located in the north and east of the city respectively.
This first tramway line aims to increase the number of people visiting the city centre, make travel easier between the east and west of the city and open up new districts, thereby supporting the drive for urban renewal and regeneration.
The project comes under Annex II to the Directive on EIAs. An EIA is not strictly necessary although the works will have to be examined by the competent authorities. In this particular case, an EIA was conducted in compliance with national legislation governing environmental protection and public enquiry procedures. Its findings will be examined during the appraisal.
The promoter must comply with the EU's procurement procedures, including the publication of notices in the OJEU. All contracts exceeding the thresholds set by Community directives will be put out to international tender. Under these conditions, the procurement procedures adopted by the promoter are appropriate for the project and acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.