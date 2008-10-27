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BANCHE POPOLARI ITALIANE LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 80.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/01/2009 : 30.000.000 €
25/02/2009 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Oktober 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/01/2009
20080452
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Banche Popolari Italiane Loan for SMEs

A number of small Italian cooperative banks including Banca di Cividale and Banca Etruria. The list is subject to changes and will be updated as soon as further intermediaries are included.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to a number of small cooperative banks to finance eligible projects of SMEs in Italy.

The facility will be fully dedicated to investments by SMEs with a particular focus on those with staff of less than 50. Part of the EIB funds may be allocated in convergence regions of Community interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrowers will be requested to ensure compliance of projects financed under the line of credit with applicable national and EU legislation.

The borrowers will be requested to ensure compliance of projects financed under the line of credit with applicable national and EU legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen