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MTS MOBILE BROADBAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
115.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Russland : 115.000.000 €
Telekommunikation : 115.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2009 : 115.000.000 €
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EIB vergibt 115 Mio EUR für die Modernisierung der russischen Mobilfunknetze

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2009
20080433
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MTS Mobile Broadband
Mobile TeleSystems OJSC (“MTS”)
Contact point: Mr Alexey Kaurov, Director of Corporate Finance
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 115 million.
Approximately EUR 320 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rollout of 3G/UMTS-based mobile broadband services in the Russian Federation. In particular, the project will expand the 3G network’s coverage to 24 – 27 additional cities during 2009, finally reaching about 40 cities.

The project aims to facilitate efficient communications through improved access to Internet, multimedia and telecommunication services, with a view to contributing to increased connectivity and economic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project was located in Europe, it would not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Mobile network deployments have limited residual environmental effects. Further details will be assessed during appraisal.

The Russian mobile market has been liberalised and is composed of several mobile operators. The privately owned promoter is one of the three operators that operate on a national scale. Therefore the promoter is exempted from public procurement procedures. The chosen procedures and their effectiveness will be checked during the appraisal.

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EIB vergibt 115 Mio EUR für die Modernisierung der russischen Mobilfunknetze

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen