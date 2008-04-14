RTE-RENFORCEMENT RESEAUX TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
RTE EDF Transport S.A.
The project consists of a 4-year investment programme (2008-2011), comprises 31 schemes for reinforcing and extending the promoter’s transmission electricity network throughout France.
The main purpose of the project is to cater for demand growth while improving efficiency and reliability of supply and to provide for connection of traditional and renewable generation resources.
Some schemes of the project involving long 400 kV and 225 kV overhead lines will fall under Annex I of the EIA Directive (85/337/EC and amendments), while the remainder will fall under ANNEX II, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. The impacts that can be typically expected for such project schemes relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The specific requirements of the French environmental legislation and the promoter’s application thereof will be investigated during appraisal. This includes addressing potential negative impacts on sites of nature conservation.
EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, including publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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