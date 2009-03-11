Helios 1&2 Thermal Solar Power Plants

Übersicht
The project concerns the parallel development, construction and operation of two identical large–scale concentrated solar thermal power (CSP) plants, each with a capacity of 50 MWe. The plants will apply parabolic solar trough technology, similar to that of Andasol 1 and Solnova 1 and 3 projects. Through the parabolic trough collectors the energy content of solar irradiation will be collected by a heat transfer fluid, flowing in special glass tubes (receiver). The fluid will dissipate its energy on to a conventional steam cycle, which will then generate electricity.
The development of renewable energy will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from concentrated solar power will displace fossil fuel-fired generation and the associated emissions of greenhouse gases and other emissions (SO2, NOx).
The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC, as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC, which leaves the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA) to be determined by the competent national authorities. In this case the Spanish authorities have required an EIA to be carried out. The outcome of the EIA procedure was favourable and the environmental authorisation was awarded in April 2008. Details of the environmental assessment procedures applied and any potential impact on sites of nature conservation will be reviewed during appraisal.
Neither the promoter nor the special purpose companies are subject to EU Procurement Directives. Suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices should be applied in the project’s best interests. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.