Athens Metro C

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of extensions of the Athens metro system, including the upgrading of existing fleet, signalling and control systems, parking facilities in Greece.
The Project consists of the design, construction and commissioning of the Extension of Line 3 to Piraeus region plus some other interventions on the network, including the master plan for the future development, the realisation of new park & ride facilities at the metro stations, the supply and installation of supporting ITS technologies for the metro management as well as the monitoring and the acquisition of 12 fully automated metro trains.
Metro Projects fall under Annex II of Directive 85/337/Ec as amended and therefore competent authorities decide on a case by case analysis if a full EIA has to be carried out or not. At present stage, no detailed information is available, so this will be accordingly reviewed during the project’s appraisal.
Attiko Metro follows the EU procurement Directives (2004/17/EC and 2004/18/EC), including publication in the EU Official Journal. All contracts over the relevant EC Directive thresholds have been, or will be, put out to international tendering with publication of notices in the EU-OJ.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.