PAKISTAN RENEWABLE ENERGY FL

Übersicht
Islamic Republic of Pakistan
Credit line to support a series of investments promoting the use of renewable energy sources, in particular wind, solar, biomass and hydropower resources (with plants to medium size run-of-the river plants).
The financing operation would be carried out in the context of a co-financing with the Asian development Bank, which supports Pakistan’s renewable energy development sector investment programme. This programme involves both physical investments and capacity building.
The proposed operation would support projects that mitigate climate change, one of the objectives of the ALA Mandate and EU priorities. This operation will be co-financed by the Asian Development Bank, another objective set by the member states in the context of the ALA IV Mandate.
The renewable energy development programme will help to reduce poverty through electrification of, and employment generation in remote and rural areas.
The key objective of this operation is to improve the global environment by supporting projects that help to mitigate climate change. Most individual schemes to be financed are expected to be small and will have limited environmental impacts. The projects will be prepared in line with relevant national and EU environmental standards, including due consideration for protection of sites of nature conservation, as well as the environmental and social safeguards of the Bank.
Procurement will be undertaken in accordance with the Bank’s Procurement Guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.