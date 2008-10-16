Heraklion Municipal Infrastructure

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Municipality of Heraklion.
The project concerns the financing of a multiplicity of schemes in the context of the "Green Heraklion" Urban Development Programme, included in both the Business Plan and the investment Plan of the City of Heraklion for the period 2008-2010. The investments would mainly be in the fields of public spaces, road safety measures, cultural heritage and buildings for municipal services.
The projects aims to contribute to the city’s continuing sustainable social and economic development, upgrading the urban environment and developing the existing attractions such as urban landscape and cultural heritage buildings.
All the sub-projects will be required to be in line with EU environmental policy. In particular, compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC (as amended) will be verified during appraisal.
The promoter is a public entity, and depending on the size, projects components may fall under Directive EC/2004/18 regarding public works contracts, public supply contracts and public service contracts. The Bank will ask the Promoter to comply with those regulations and will verify this aspect during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.