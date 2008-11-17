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FONDS CAPITAL CARBONE MAROC

Unterzeichnung(en)

Betrag
6.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 6.500.000 €
Dienstleistungen : 6.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2008 : 6.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Errichtung des ersten Emissionshandelsfonds in Marokko

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 November 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2008
20080347
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Fonds Capital Carbone Maroc

Morocco's Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
The amount of the Bank’s investment will not exceed the equivalent of EUR 6.5m or, if this amount is lower, 25% of the Fund’s capital.
The Fund will have a minimum capital of EUR 18m at the first closing. The promoters' target size is EUR 26m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of the Bank's acquisition of an equity participation with EU budgetary resources (risk capital managed by the Bank under Regulation 1638/2006 of 24 October 2006) in a newly-created carbon fund.

The objective of this Fund is to support investment in clean technology projects in Morocco through the purchase of carbon credits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This project will promote (i) the global market in greenhouse gas reductions, (ii) the use of the Clean Development Mechanism in Morocco and the region, and (iii) investment in key sectors in Morocco such as renewable energy, landfill management and energy efficiency.

Not applicable.

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Errichtung des ersten Emissionshandelsfonds in Marokko

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Errichtung des ersten Emissionshandelsfonds in Marokko
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen