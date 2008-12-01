Health Sciences Campus Leuven

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Katholieke Universiteit Leuven.
The project will complete a 10-year investment programme designed to create a first-class hospital, research and education facility on the Gasthuisberg campus over the period 2005-2015 serving the population of the Flemish Region (6 million people).
The programme will create a specialist hospital centre at Gasthuisberg to enable the transfer of acute hospital services from other campuses that are part of the university hospital, as well as develop approriate community based services on peripheral sites. The progressively developed infrastructure of the hospital will provide an appropriate environment for high-tech medicine that not only integrates all medical and paramedical disciplines but also creates a focus for the full integration of health, teaching and reseach activities.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assesment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The project represents the redevelopment of an existing hospital site and as such, is unlikely to require an EIA. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and further environmental effects of the project.
The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be examined during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.