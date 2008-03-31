Petrom Brazi CCGT project

Übersicht
Petrom SA.
The project includes design, manufacturing, construction and operation of the Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant in the vicinity of Ploiesti, Romania. The plant will comprise two gas and one steam turbine of total capacity of 860 MWe. The project comprises also 3 km electrical overhead line and 30 km gas pipeline.
The project contributes to the Bank’s priority lending objective “developing or rationalising economic activity, addressing Europe’s intensive use of traditional energy sources” and “diversification and security of internal supply”.
The project falls under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EC and amendments) and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The developed EIA study concluded that plants’ emissions to the air and its impact on soil, biodiversity and human beings are acceptable if requested mitigation actions are undertaken by the promoter. The CCGT plant’s specific CO2 emissions are below average specific emissions in Romanian electricity generation system.
The project is not subject to public procurement requirements. During the appraisal the Bank will verify the promoter’s procurement procedures to ensure that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.