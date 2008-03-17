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MECKLENBURG-VORPOMMERN FORSCHUNG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 300.000.000 €
Dienstleistungen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2008 : 300.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/11/2008
20080317
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mecklenburg-Vorpommern Forschung II
Federal State of Mecklenburg-Vorpommern represented by the Ministry of Finance
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 255 million.
Indicative amount EUR 540 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation is designed to provide co-finance for up to 50% of the total eligible RDI investment costs incurred by the Ministry of Education and Science of the State during the period 2009-2011.

By co-financing public R&D investments the project will assist Germany, and by extension the EU, in improving essential research capability. The proposed operation would be fully in line with the Bank’s priority of lending to projects in R&D and innovative downstream investment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Because the RDI projects will be carried out within existing science facilities, detrimental effects on sites of nature conservation are unlikely. It is, therefore, not expected that any RDI component will require an EIA as defined by EU Directive 97/11. This will be verified during appraisal.

Germany has adopted the relevant EU Directives into national law. All investments will be open to interested contractors on the basis of fair competition and non-discriminatory terms. Notably for contracts exceeding the relevant thresholds, tender notices will be published in the OJEU.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen