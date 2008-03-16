Übersicht
Gdansk Airport
The project aims at modernising and expanding the regional airport of Gdansk, serving the Tricity (Gdansk, Gdynia and Sopot) area and the coastal region of Pomerania. The project comprises the construction of a new passenger terminal building for 5 million passengers p.a., extension of the apron, a new parallel taxiway, a de-icing platform, new drainage system and other associated airside infrastructure.
Total airport capacity after project completion will be 7 million passengers p.a. and the new taxiway will increase runway capacity from 15 to 40 aircraft movements per hour.
The project falls under Annex I of the EU EIA Directive and, therefore, a full EIA will be required. The procedure is currently being carried out in accordance with the guidelines of the Polish Ministry of Regional Development, which intend to compliment the Polish environmental regulations until new laws, fully compliant with EU Directives, are enacted. The appropriateness of these procedures will be verified during appraisal.
The promoter is a private entity operating in the transport sector covered by EU Directive 2004/17/EC. Gdansk Airport is bound to purchase equipment, services and other works for the Project in accordance with this Directive, including publication in the OJ.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.