Debrecen Pharma R&D (RSFF)

Übersicht
The promoter is one of the top 20 pharmaceutical companies in the world and the largest generic pharmaceutical company.
The project concerns financing the R&D for new Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), innovative drug compounds and new generic drugs located in Debrecen, Gödöllö and Sajobabony, as well as two related capital expenditure investments in R&D Centres in Debrecen and Gödöllö.
The aim of the first, R&D part of the project is the commercialisation of more than 30 new generic compounds up to 2013. The purpose of the capital expenditure investments is to increase the existing R&D infrastructure.
Installations for the R&D Centre in Debrecen will fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Whether the competent authorities have required an EIA or not will be verified during appraisal, as well as any actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Birds Directives). Compliance of R&D activities with relevant EU legislation in regards to animal testing, clinical trials, etc. will be verified during appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives 2004/18/EC. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.