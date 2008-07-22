LA BOGA WIND POWER PROJECT

Übersicht
The three wind farm sub-projects composing La Boga II are located in the autonomous region of Castilla y León, a convergence region of Spain.
The development of renewable energy sources is a priority of the EU. The EU Council adopted a binding target of 20% share of renewable energies in overall EU energy consumption by 2020 and the project contributes to this objective. The development of renewable energy contributes to several key objectives of the EU: security of supply, environment, particularly fight against climate change and international competitiveness (to put EU industry at the forefront of the rapidly growing low-carbon technology sector). Additionally, the investments included in the operation are located in a “Growth effect region (phasing in)”.
The wind farms fall under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Part or all of the project’s wind farms may therefore be subject to an EIA. The details of the environmental procedures followed, the results of EIAs and public consultation (if applicable), and the mitigating measures to be applied, will be reviewed during appraisal.
The promoter is not subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices, will be applied by the promoter and/or the special purpose companies. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.