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DNB NORD BANKAS LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/03/2009 : 15.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/03/2009
20080265
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DnB Nord Bankas Global Loan

AB DnB Nord Bankas

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 15 million.
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of small and medium-scale projects according to the Bank’s eligibility criteria in the fields of environment, infrastructure, development of a knowledge-based economy, rational use of energy, health, education, as well as industry, services and tourism in Lithuania.

The credit line would contribute to the development of term finance in Lithuania. Through the financial intermediary, the credit line would provide long-term funding for eligible projects promoted by SMEs and by private and public promoters in eligible sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU Directives and national environmental legislation will be made a condition for each sub-project under the credit line.

Compliance with EU Directives and national procurement legislation, where applicable, will be made a condition for each sub-project under the credit line.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen