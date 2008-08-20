Wissenschaft und Technologie Berlin

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Land Berlin, Ministry of Education, Science and Research
The project consists of the co-financing of the State’s budgetary outlays for capital investments in 2008 and 2009 in science and technology infrastructure and equipment, and the eligible recurrent costs of scientists and academic workers employed in public scientific institutes and public universities and colleges.
The proposed project is designed to assist the State of Berlin in improving its readiness to contribute to the European Research Area (ERA) by strengthening R&D infrastructure and the R&D capacity of public scientific institutions, universities and colleges
The major R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities. Therefore, detrimental effects on sites of nature conservation are unlikely. It is thus not expected that any project R&D component will require an EIA as defined by EU Directive 97/11.
Germany has adopted the relevant EU Directives into national law. All investments will be open to interested contractors on the basis of fair competition and non-discriminatory terms. Notably for contracts exceeding the relevant thresholds, tender notices will be published in the OJEU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.