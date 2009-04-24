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TRAMWAY DE DIJON

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 150.200.000 €
Verkehr : 150.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/07/2010 : 50.200.000 €
25/03/2010 : 100.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Der Gemeindeverband Großraum Dijon und die EIB unterstützen gemeinsam den öffentlichen Nahverkehr durch den Bau der beiden ersten Straßenbahnlinien des Großraums

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/03/2010
20080248
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tramway de Dijon
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise – « Grand Dijon »
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Au maximum 200 millions d’euros.
De l’ordre de 400 millions d’euros.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste en la construction d'un réseau de tramway urbain à Dijon comprenant deux lignes (A et B) permettant de desservir la gare SNCF et les principales zones résidentielles et d'activité économique de l’Agglomération (Chenôve, Quetigny,...).

Accroître la compétitivité et l'attractivité des transports dans la région dijonnaise.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet contribuera à l’amélioration de l’attractivité du transport ferroviaire par rapport au transport routier. Il en résultera, grâce aux déplacements évités en voiture particulière, une réduction des nuisances liées à ces modes de transport (accidents, pollution atmosphérique et bruit).

Les procédures de passation des marchés seront conformes à la législation nationale et aux directives européennes.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen