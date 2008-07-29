Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

DEIR ALI II POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 275.000.000 €
Energie : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2008 : 275.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Syrien: FEMIP-Darlehen von 275 mio EUR für den syrischen Stromsektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2008
20080244
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Deir Ali II
Public Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million.
Estimated at some EUR 700 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction and operation of a second natural gas fired combined cycle module of 750 MW at Deir Ali power plant.

The objective is to meet growing electricity demand at a competitive cost, using modern combined-cycle technology, and increase the fuel efficiency of PEEGT power generation park by replacing inefficient oil-fired generation. The project will contribute to the expansion of basic energy infrastructure needed for the economic development of Syria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size and technical characteristics the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB guidelines. The EIA process has started and is expected to be finalised in autumn 2008. The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

The project is required to be procured according to the Bank’s Guide to Procurement. The procurement process (international competitive bidding).is ongoing

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Syrien: FEMIP-Darlehen von 275 mio EUR für den syrischen Stromsektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Syrien: FEMIP-Darlehen von 275 mio EUR für den syrischen Stromsektor
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Photogallery

Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Fotograf: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Fotograf: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Fotograf: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Fotograf: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Fotograf: John Wreford
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen