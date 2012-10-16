METROPOLITANA DI MILANO M4

Übersicht
The project is located in Milan, Italy, and consists of the construction and operation of a new metro line linking Milan’s Linate City Airport in the eastern outskirts to S. Cristoforo suburban railway station in the western outskirts for a total length of 14.2 kilometres.
To improve the quality of the public transport service in the city, providing a frequent, reliable and fast transport service that is expected to support the city’s objectives for sustainable urban mobility. It is also expected to deliver considerable economic benefits in terms of travel time savings, road congestion relief, reductions in pollutants and GHG emissions as well as in vehicle operating costs.
The Project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC (as amended) under which the need for a full EIA is decided by the competent authority according to national legislation transposing the EU Directives.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures including publication in the OJEU (in this particular case, Directive 2004/17/EC). Accordingly, all contracts over the relevant EU Directive thresholds will be tendered in accordance with EU law.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.