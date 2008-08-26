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METRO DE BILBAO L2 - EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 225.000.000 €
Verkehr : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/02/2010 : 100.000.000 €
27/04/2009 : 125.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Extension to Kabiezes - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Extension to Basauri - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2009
20080230
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Metro de Bilbao L2 - Extension
Bizkaiko Garraio Partzuergoa Consorcio de Transportes de Vizcaya
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 210 million.
EUR 420 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the extension of the existing metro system of Bilbao. The extension 1 from Portugalete to Kabiezes (Line 2) is 3.8 km long and it includes 3 new stations (Penota, Santurtzi, Kabiezes).

A Y-shaped metro network, formed with two lines, of 31 km and 20 km respectively with a common section of 10 km traversing Bilbao and its surroundings, would constitute the first phase of a larger metro network. The present project consists of the completion of the first phase of the metro network.

 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 85/337/CEE (as amended) under which the national authorities decide, on a case-by-case basis, whether or not a full EIA is needed. Accordingly, EIAs have been carried out for sections Santurtzi-Kabiezes and Ariz-Basauri and will be further analysed during appraisal.

The awarding authorities are public entities and follow national and EU procurement procedures (Directive 2004/17/CE), including publication of notices in the OJEC.

 

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Extension to Kabiezes - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Extension to Basauri - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen