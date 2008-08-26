Metro de Bilbao L2 - Extension

Übersicht
The project comprises the extension of the existing metro system of Bilbao. The extension 1 from Portugalete to Kabiezes (Line 2) is 3.8 km long and it includes 3 new stations (Penota, Santurtzi, Kabiezes).
A Y-shaped metro network, formed with two lines, of 31 km and 20 km respectively with a common section of 10 km traversing Bilbao and its surroundings, would constitute the first phase of a larger metro network. The present project consists of the completion of the first phase of the metro network.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/CEE (as amended) under which the national authorities decide, on a case-by-case basis, whether or not a full EIA is needed. Accordingly, EIAs have been carried out for sections Santurtzi-Kabiezes and Ariz-Basauri and will be further analysed during appraisal.
The awarding authorities are public entities and follow national and EU procurement procedures (Directive 2004/17/CE), including publication of notices in the OJEC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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