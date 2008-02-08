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SPHINX TURNAROUND FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 13.000.000 €
Dienstleistungen : 13.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2008 : 13.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2008
20080208
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sphinx Turnaround Fund

Sphinx Capital, a Luxembourg-registered company, which is owned 90% by the Sponsor Citadel Capital and 10% by Ms. Marianne Ghali, shall act as the General Partner of the fund.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to the lower of USD 20 million and 20% of the total commitments at any closing.
The target size of the Fund is USD 100 million with a ceiling of USD 150 million. Committed capital at first closing is foreseen at USD 50 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An equity participation on ENPI risk capital resources of up to USD 20 million in Sphinx Turnaround Fund, a fund investing in majority and controlling stakes in Egyptian companies in distress, default or in need of restructuring.

The aim of the Fund is to create value by restructuring and re-launching companies, which would otherwise most likely be liquidated.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In addition to complying with Egypt’s environmental laws, regulations and policies and, where appropriate, EU legislation (e.g. sensitive sectors, environmental impact assessment), the Fund has agreed to develop environmental guidelines in agreement with its leading investors, namely the IFC and the Bank.

N/A (private sector investment).

Kommentar(e)

A closed-end private equity fund incorporated in Luxembourg, targeting private sector companies located in Egypt.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen