Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BENIN - TOGO POWER REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Togo : 3.000.000 €
Benin : 32.000.000 €
Energie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2009 : 3.000.000 €
22/12/2009 : 32.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Environmental Impact Report: Line Onigbolo-Parakou - FR
Weitere Veröffentlichungen
Resettlement Plan: Line Onigbolo -Parakou - FR
Weitere Veröffentlichungen
Resettlement Plan: Line Sakete - Porto Novo - FR
Weitere Veröffentlichungen
Environmental Impact Report: Line Sakete- Porto Novo - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2009
20080161
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Benin – Togo Power Rehabilitation
Communauté Electrique du Bénin
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 35 million
EUR 73 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of 308 km of 161 kV lines, 5 km of 63 kV underground cables and 1 substation, the refurbishment of 289 km of 161 kV lines, and the refurbishment/enlargement of 8 substations

The refurbishing of the existing transmission lines aims at avoiding major power supply disruptions, and the new lines will extend the reach and quality of the transmission infrastructure in Benin and Togo. This will improve the reliability and efficiency of electricity supply, creating a better environment for private sector investment and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will verify that the impact of the project is in line with the EU and the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.

All major contracts will be procured through international competitive bidding and the contracts financed by the Bank will be tendered in accordance with the EIB’s Guide to Procurement.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Environmental Impact Report: Line Onigbolo-Parakou - FR
Weitere Veröffentlichungen
Resettlement Plan: Line Onigbolo -Parakou - FR
Weitere Veröffentlichungen
Resettlement Plan: Line Sakete - Porto Novo - FR
Weitere Veröffentlichungen
Environmental Impact Report: Line Sakete- Porto Novo - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen