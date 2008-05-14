Eac Dekeleia Ice Power Plant

Übersicht
The project includes design, manufacturing, construction and operation of the Internal Combustion Engines Power Plant (ICE Plant) at the Dekeleia Power Station in Cyprus.
The project is expected to help cover peak demand for electricity in Cyprus and improve quality of services provided by the promoter to its clients at a competitive cost.
The EIA study was prepared for the project in 2007/2008. The study did not find impacts that are unacceptable or that cannot be mitigated appropriately. The selected peak load plant technology is the most energy efficient option available under local conditions in Cyprus.
The tender concerning the Dekeleia investment project was announced in the OJEU No. 2007/S 179-219314. The contract was awarded in November 2007 and announced in the OJEU No. 2008/S 70-093917. Details of the applied procurement procedure will be subject of appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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