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REPSOL IX - PETRONOR URF

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 400.000.000 €
Industrie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/03/2010 : 100.000.000 €
23/07/2009 : 300.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 400 Mio EUR für Petronor-Kokerei in Muskiz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2009
20080149
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Repsol IX – Petronor URF

Repsol YPF

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project cost.
Approximately EUR 780 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a delayed coker unit with a capacity of 2 Mt/a in the existing Petronor refinery at Bilbao. The project will convert low-value heavy fuel oils into higher value and low sulphur containing petrochemical feedstocks and diesel.

The increased production of cleaner transport fuels at the expense of more polluting heavy oil products is in line with European policy and directives to improve fuel specifications, and leading to reduced tailpipe emissions and improved fuel economy of vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the upgrading of an existing refinery to improve competitiveness by converting heavy oil products to high quality fuels and petrochemical feedstock. It falls under Annex II of the EIA directive 85/337/EC and its amendments. Due to its technical characteristics and potential impacts on the environment, an EIA was conducted by the promoter and approved by the environmental authorities in the second half of 2008.

The project is a private sector operation. Procurement follows the promoter’s corporate in-house purchasing procedures to ensure an appropriate level of competition among qualified contractors.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen