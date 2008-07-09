RE Geothermal Energy

Übersicht
The project concerns the expansion of the Hellisheiði geothermal power plant by additional 90 MWel and the construction of a new 90 MWel geothermal power plant at Hverahlíð.
The objective of the new power units is to meet increasing demand for electricity in the industrial, residential and commercial sectors.
Both investment projects, i.e. stage 5 of the Hellisheiði Plant and Hverahlíð Plant have been subject to a full Environmental Impact Assessment (EIA) procedure in accordance with national legislation (Icelandic EIA Act no. 106/2000), which is based on the EU Directive 85/337 with its amendments.
The procedures employed for awarding works, supplies and services contracts for the various components of the project are in accordance with Icelandic legislation, which is based on the relevant EU Directive (2004/17/EC) and includes the requirement to publish tender announcements in the EC Official Journal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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