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RE GEOTHERMAL ENERGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Island : 170.000.000 €
Energie : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/11/2009 : 170.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - for the Hellisheidi Geothermal Power Station - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - for the Hverahlid Geothermal Power Station - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Island: EIB gewährt 170 Mio EUR für Erdwärme-Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/11/2009
20080135
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RE Geothermal Energy
Orkuveita Reykjavikur (Reykjavik Energy)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 170 million.
Approximately EUR 340 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion of the Hellisheiði geothermal power plant by additional 90 MWel and the construction of a new 90 MWel geothermal power plant at Hverahlíð.

The objective of the new power units is to meet increasing demand for electricity in the industrial, residential and commercial sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Both investment projects, i.e. stage 5 of the Hellisheiði Plant and Hverahlíð Plant have been subject to a full Environmental Impact Assessment (EIA) procedure in accordance with national legislation (Icelandic EIA Act no. 106/2000), which is based on the EU Directive 85/337 with its amendments.

The procedures employed for awarding works, supplies and services contracts for the various components of the project are in accordance with Icelandic legislation, which is based on the relevant EU Directive (2004/17/EC) and includes the requirement to publish tender announcements in the EC Official Journal.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - for the Hellisheidi Geothermal Power Station - EN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Island: EIB gewährt 170 Mio EUR für Erdwärme-Vorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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