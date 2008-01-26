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TRANSMONTANA MOTORWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
289.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 289.000.000 €
Verkehr : 289.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2008 : 89.000.000 €
11/12/2008 : 200.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 August 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2008
20080126
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Transmontana Motorway
EP - Estradas de Portugal
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 325 million.
Ca. EUR 650 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the improvement, to dual two lane motorway standard, of the IP4 between Vila Real and the Spanish border at Quintanilha in north-eastern Portugal through 18 km of new construction and 114 km of widening works as part of a Design, Build, Finance and Operate concession contract. This section of the IP4 lies on the TEN-T network. The concession also includes the rehabilitation and operation/maintenance of an additional 56 km of existing highway beyond the 138 km slated for improvement.

To complete the motorway link between Amarante and the Spanish border, following the recent award of the concession for the section of the IP4 between Amarante and Vila Real, thus improving the accessibility of one of the most deprived areas of Portugal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under the Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and hence requires a full EIA. The Directive has been transposed into Portuguese law. During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted to date by the grantor to confirm that it complies with applicable EU Directives, domestic legislation, and any relevant international conventions to which Portugal is party. Appraisal will also cover the proposed arrangements that seek to avoid or mitigate any negative environmental or social impacts.

The Bank will review the procurement process during appraisal to confirm that it complies with the applicable EU Directive.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen