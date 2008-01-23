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ADLEVO CAPITAL AFRICA

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.983.080,47 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 13.983.080,47 €
Unterzeichnungsdatum
17/10/2008 : 13.983.080,47 €
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EIB stellt 20 Mio USD zugunsten kleiner Technologieunternehmen in Afrika bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/10/2008
20080123
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Adlevo Capital Africa
Adlevo Capital Managers, LLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to USD 20 million.
USD 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Adlevo Capital Africa is a Mauritius-domiciled private equity fund which is being formed to take advantage of the growing opportunities for technology investments with a special focus on Nigeria and South Africa.

The Fund will primarily target investments into technology-enabled infrastructure and service companies in sub-Saharan Africa. This strategy is expected to deliver significant enterprise development benefits, especially in the area of information technology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental analysis accourding to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of investee companies.

Not applicable.

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EIB stellt 20 Mio USD zugunsten kleiner Technologieunternehmen in Afrika bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen

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