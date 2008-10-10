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BANCO POPOLARE LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2009 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Vertrag zwischen EIB und Banco Popolare: 200 Mio EUR für KMU und 100 Mio EUR für Gebietskörperschaften

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2009
20080088
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Banco Popolare Loan for SMEs

Banco Popolare s.c., holding company of the Banco Popolare group, which has been created upon the merger of Banco Popolare di Verona e Novara and Banca Popolare Italiana. Banco Popolare is the third largest Italian banking group in terms of branch network and forth in terms of total assets.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to finance eligible projects of SMEs in Italy.

Financing of investments of small and medium enterprises in Italy for at least 70% of the facility amount. The balance could finance eligible projects under the convergence, knowledge-economy, energy and environment objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrowers will be requested to ensure compliance of projects financed under the line of credit with applicable national and EU legislation.

The borrowers will be requested to ensure compliance of projects financed under the line of credit with applicable national and EU legislation.

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Italien: Vertrag zwischen EIB und Banco Popolare: 200 Mio EUR für KMU und 100 Mio EUR für Gebietskörperschaften

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Italien: Vertrag zwischen EIB und Banco Popolare: 200 Mio EUR für KMU und 100 Mio EUR für Gebietskörperschaften
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen