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NATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.653.459,13 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 120.653.459,13 €
Wasser, Abwasser : 120.653.459,13 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2009 : 120.653.459,13 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2009
20080085
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
National Environmental Protection Fund

National Fund for Environmental Protection and Water Management (Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, NFOSIGW).

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a group loan for co-financing of a number of water and wastewater projects, all of which are co-financed with EU Funds.

The sub-projects are in the field of water supply and wastewater collection & treatment, and expected to provide positive impacts for public health and environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects have been, or will be, approved by DG Regio for the Commission’s co-funding, that includes an environmental due diligence. The Bank’s appraisal will focus on the verification of all approvals given and the due implementation of environmental impact mitigation plans.

In many of the sub-projects, procurement of services and works has already been done in line with national legislation compliant with EU Directives as applicable. The Bank’s appraisal will focus on the analysis of tendered unit rates vs original cost estimates, so as to support the establishing of a sound unit rate data base for future cost estimates.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen